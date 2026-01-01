В Пермском крае поезд сбил школьника Мальчик погиб Поделиться Твитнуть

фото: МКУ "УГЗЭП"

В понедельник, 15 июня, в 18:15 в службу ЕДДС Краснокамского муниципального округа поступил звонок. Сообщалось, что на 1412 км железной дороги, недалеко от д. Хухрята, поезд сбил мальчика 2015 г.р.

На место инцидента оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП». Однако помощь специалистов не потребовалась, так как травмы ребёнка оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее «Новый компаньон» писал, что под Пермью задержали школьниц-зацеперов, катавшихся на подножках товарных поездов. В отношении виновных составлены административные протоколы.

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