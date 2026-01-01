Под Пермью задержали школьниц-зацеперов В отношении виновных составлены административные протоколы

Транспортные полицейские Перми задержали школьниц, занимавшихся зацепингом на ст. Кочкино в Пермском округе. Девочки зацепились за подножку грузового поезда и прокатились так небольшое расстояние. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о действиях подростков поступила 14 апреля от машиниста поезда. Инспекторы ПДН установили личности правонарушителей через социальных работников и педагогов близлежащих школ. Ими оказались четыре местные девочки, три из которых — девятиклассницы, 2009 г.р., ещё одна — шестиклассница, 2013 г.р.

Идея о совершении противоправных действий принадлежала младшей девочке из с. Лобаново. Она рассказала полицейским, что занималась этим не в первый раз и уговаривает своих знакомых присоединиться к ней. На этот раз из трёх подруг зацепиться за проходящий мимо состав согласилась только одна, остальные испугались, но сняли увиденное на мобильный телефон. Позже шестиклассница выложила это видео в свой закрытый канал в мессенджере.

«С законными представителями всех четырёх подруг сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу, напомнив, к каким страшным последствиям могут привести безобидные, на первый взгляд, шалости на железной дороге», — отметили в Пермском ЛО МВД России на транспорте.

В отношении 16-летней девушки составлен протокол по ст. 11.17 КоАП РФ, информация передана в территориальный отдел полиции по месту жительства. В отношении матери младшей девочки инспекторы ПДН составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, который будет рассмотрен в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку сама нарушительница не достигла возраста привлечения к ответственности. Её семья ранее не попадала в поле зрения органов внутренних дел.

