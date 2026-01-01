Ремонт трамвайных путей от улицы Борчанинова до Горького в Перми завершат летом А на улице Промышленной — к 1 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение 2026 года будут закончены работы по ремонту трамвайных путей, которые выполняются в рамках концессионного соглашения. Об этом в ходе заседания комитета по экономическому развитию Пермской городской думы сообщил начальник дептранса Перми Анатолий Путин.

Во время обсуждения вопроса об итогах деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» депутатов заинтересовал вопрос окончания работ по ул. Ленина и запуск трамваев.

«В планах — запустить летом участок, который перекрыт: от ул. Горького до ул. Борчанинова. Дальше концессионер перейдёт на следующие участки: по ул. Ленина — от ул. Горького к Северной дамбе, по ул. Петропавловской — от ул. Борчанинова в сторону Перми II. По этому этапу в течение года мы будем двигаться», — пояснил начальник городского дептранса.

Путин также напомнил, что в августе прошлого года было пущено трамвайное движение по ул. Мира, а также силами предприятия проведены текущие ремонтные работы на ул. Промышленной, чтобы с 1 октября запустить там трамвай.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая мэр Перми Эдуард Соснин пообещал, что ремонт путей на ул. Ленина завершится до октября.

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