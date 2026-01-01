Ремонт трамвайных путей на улице Ленина в Перми завершится до октября Ремонт на всех улицах идёт по графику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт трамвайных путей, запланированный на нынешний год, завершён на 50%. Эту цифру назвал во время прямого эфира 9 июня глава Перми Эдуард Соснин.

Так, на ул. Петропавловской работы завершены на треть, ремонт на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского идут в графике, активно ведётся замена рельсошпальной решётки. Она будет выполнена из новых материалов, чтобы повысить комфорт передвижения, сделать проезды трамваев беззвучными — и для пассажиров, и для окружающих.

Эдуард Соснин также пообещал, что ремонт путей на ул. Ленина завершится до октября.

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