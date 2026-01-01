Прокуратура взяла на контроль ликвидацию повреждений кровли в пермской многоэтажке Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Прокуратура Ленинского района Перми начала проверку после обращения жителей многоквартирного дома на ул. Дедюкина.

В рамках проверки будет оценено, насколько ответственно выполняются требования федерального законодательства, особенно в части ликвидации повреждений кровли. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, вечером 14 июня произошло частичное обрушение крыши дома по ул. Профессора Дедюкина, 7. Как говорят очевидцы, кровлю сдуло порывом ветра во время грозы. В мэрии «Новому компаньону» сообщили, что никто из жильцов не пострадал, а их имущество осталось целым.

Спасатели и специалисты Гражданской защиты рассказали изданию, что провели осмотр крыши здания и территории вокруг дома. Они пришли к выводу, что угрозы повторного обрушения нет и безопасности жителей ничего не угрожает. Не опасаются специалисты и протечек в квартиры из-за новых дождей: под основной скатной крышей есть старая кровля с мягким покрытием.

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