Угрозы повторного обрушения в жилом доме Перми не выявлено Специалисты Гражданской защиты сделали заключение Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Вечером 14 июня произошло частичное обрушение крыши дома по адресу: Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 7. Как говорят очевидцы, кровлю сдуло порывом ветра во время грозы. В мэрии «Новому компаньону» сообщили, что никто из жильцов не пострадал, а их имущество осталось целым.

Спасатели и специалисты Гражданской защиты рассказали изданию, что провели осмотр крыши здания и территории вокруг дома. Они пришли к выводу, что угрозы повторного обрушения нет и безопасности жителей ничего не угрожает. Не опасаются специалисты и протечек в квартиры из-за новых дождей: под основной скатной крышей есть старая кровля с мягким покрытием.

В данное время место происшествия огорожено. Специалисты администрации Ленинского района повторно осматривают здание, и сегодня, 15 июня, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нём решат, как быстрее восстановить крышу.

Дом обслуживает ТСЖ, это одноподъездное пятиэтажное здание 1971 года постройки.

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