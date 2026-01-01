Утверждена концепция офисно-торгового комплекса на улице Пермской Поделиться Твитнуть

рисунок из соцсетей Елены Ермолиной

На заседании градостроительного совета одобрена концепция офисно-торгового комплекса со встроенными подземными и наземными парковками по адресу: Пермь, ул. Пермская, 31, сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Здание будет шестиэтажным, сложной формы и состоять из нескольких объемных блоков. Фасады планируют облицевать износостойкими и долговечными материалами.

Альберт Фатыхов, генеральный директор ПСК «АФ-ПРОЕКТ», представляя проект отметил: «Мы часто говорим о необходимости делать центр более комфортным для пешеходов, но важны и продуманные решения для автомобилистов. Организованные парковочные места позволят убрать хаотичную стоянку с улиц и тротуаров, освободить общественные пространства и сделать городскую среду более упорядоченной и безопасной».

Ранее сообщалось, что на градсовете обсудили идею аквакомплекса в Усть-Качке, рассчитанного на 1200 посетителей.

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