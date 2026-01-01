В Прикамье хотят построить аквапарк в космическом стиле Объект станет дополнением к курортной инфраструктуре Усть-Качки Поделиться Твитнуть

рисунок из соцсетей Елены Ермолиной

На градсовете Пермского края в ходе обсуждения была рассмотрена идея аквакомплекса в Усть-Качке, рассчитанного на 1200 посетителей. Об этом сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Архитектура будущего здания высотой 5 этажей будет выполнена в космическом стиле. Динамичные формы фасадов будут напоминать орбитальные станции и космические корабли. Этот объект станет дополнением к курортной инфраструктуре территории и расширит её потенциал для семейного и круглогодичного отдыха, отметила Ермолина.

Ранее сообщалось, что на градсовете рассматривали также проект акватермального комплекса в Камской долине Перми. Общая площадь кластера превысит 35 га.

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