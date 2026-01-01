Ещё один нападающий покинул расположение пермского хоккейного клуба
Нападающий Роман Крикуненко покинул ХК «Молот» и продолжит карьеру в жлобинском «Металлурге», об этом сообщили в пресс-службе пермской хоккейной команды.
В прошлом сезоне Крикуненко перешёл в «Молот» из ЦСК ВВС. За пермский клуб, которому отдал 13 матчей, нападающий заработал 4 очка (0 голов и 4 передачи) при нейтральном коэффициенте полезности.
«Благодарим Романа за его вклад в команду! Желаем ему успехов в дальнейшей карьере и новых достижений!» — говорится в информации.
Ранее сообщалось, что пермский «Молот» покинул нападающий Дмитрий Аржанов.
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