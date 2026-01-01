Нападающий Дмитрий Аржанов покидает пермский «Молот» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Дмитрий Аржанов завершает карьеру в ХК «Молот» и продолжит выступать за другой клуб, сообщили в пресс-службе пермской хоккейной команды.

В 2021 году Аржанов присоединился к системе пермского клуба. В 2023 году он дебютировал в Всероссийской хоккейной лиге и завоевал Кубок Шелкового пути. За время выступлений за «Молот» в ВХЛ, 23-летний нападающий провёл 76 матчей и набрал 17 (11+6) очков, имея показатель полезности «-4».

«Мы благодарим Дмитрия за все сезоны, проведенные в нашем клубе, за его самоотверженность и вклад в успехи команды. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере и достижения новых высот!» — говорится в сообщении.

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