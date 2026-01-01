В Пермском крае обнаружены останки одного из пропавших на Вишере рыбаков Поиски идут с конца апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Батагова

В Чердынском округе завершена часть поисковой операции, начавшейся после исчезновения троих мужчин на реке Вишера. По информации поискового отряда «Миля» (Березники), найдено и идентифицировано тело одного из них, Александра Могильникова.

«Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Поиск Могильникова Алексея Владимировича продолжается», — говорится в официальном сообщении поискового отряда.

Как ранее писал "Новый компаньон", инцидент произошёл 22 апреля этого года, когда группа из трёх рыбаков отправилась на промысел в район села Редикор и планировала вернуться к вечеру. Однако в полночь мобильные телефоны мужчин перестали отвечать, поэтому родственники забили тревогу.

Поисково-спасательные мероприятия стартовали утром 23 апреля. В ходе первого дня работ, примерно в 6 километрах от села, спасатели обнаружили на дне реки перевёрнутую лодку. Дно водоёма было тщательно обследовано с помощью эхолокационного оборудования, однако, помимо плавсредства и брошенной рыболовной сети, других следов на месте найти не удалось.

Лишь на следующий день, 24 апреля, тело одного из пропавших было найдено в 25 километрах вниз по течению от Редикора. Им оказался Александр Могильников. Волонтёры выразили искренние соболезнования его родным и близким. Таким образом, судьба последнего из трёх рыбаков, брата погибшего Алексея Могильникова, по-прежнему остаётся неизвестной. Поиски мужчины продолжаются.

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