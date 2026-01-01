На севере Прикамья третий день ищут пропавших рыбаков Один из них погиб

Фото: Анна Батагова

В Чердынском округе уже третьи сутки не прекращаются поиски рыбаков, которые пропали во время рыбалки. Они 22 апреля отправилась на реку в районе д. Ширнино, а на следующий день, 23 апреля, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об их исчезновении.

Как рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова, в тот же день недалеко от с. Редикор спасатели обнаружили на дне реки перевёрнутую лодку, что усилило тревогу за судьбу пропавших. Вчера, 24 апреля, было найдено тело одного из рыбаков — он был обнаружен без признаков жизни примерно в 25 км от Редикора. Полиция провела все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Поиски остальных участников группы сейчас продолжаются. В операции задействованы сотрудники аварийно-спасательного формирования, а также волонтёры.

«Для усиления прибыла группа по беспилотным системам из Пермской краевой службы спасения, а также психолог из Березниковского МЧС», — пояснила Батагова.

Анна Батагова отметила, что все силы направлены на то, чтобы как можно скорее найти остальных рыбаков и выяснить обстоятельства произошедшего.

