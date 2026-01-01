Арбитраж не стал арестовывать имущество дочери пермского строителя Семёна Леви С её ИП хотят взыскать более 100,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Арбитражный суд Курской области отклонил требование о наложении ареста на активы, принадлежащие главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из Пермского края Ирине Леви. Обеспечительные меры были запрошены в рамках затяжного финансового спора с АО «Автоматика имени В. В. Тарасова», сумма исковых требований по которому превышает 100 млн руб. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, предприятие из Курска инициировало разбирательство 20 апреля. Истец настаивает на взыскании с индивидуального предпринимателя 70 млн руб. основного долга по договору займа, заключённому в декабре 2020 года, а также процентов за пользование заёмными средствами в размере 30,7 млн руб. (период начисления — с 12 декабря 2020 года по 27 февраля 2026 года) с последующим доначислением до дня полного погашения

В качестве обеспечительной меры компания просила наложить арест на имущество ответчика, включая земельные участки, капитальные и временные постройки, транспорт и производственные сооружения, сохранив за Леви право пользования этим имуществом. Однако судебная инстанция не нашла достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. Суд указал, что доводы истца носят предположительный характер и не доказывают реальную угрозу неисполнения будущего судебного акта, в связи с чем в принятии мер было отказано. Рассмотрение спора по существу продолжится 9 июля.

Ирина Леви — дочь известного пермского предпринимателя и бывшего заместителя министра природных ресурсов РФ Семёна Леви. Её фермерское хозяйство, специализирующееся на разведении племенного мясного скота (в том числе буйволов и яков), зарегистрировано в Оханском районе (сейчас Оханский округ — Ред.) Пермского края в марте 2014 года.

Истец — АО «Автоматика имени В. В. Тарасова» — базируется в Курске с 1994 года и занимается производством приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. По данным открытых реестров, финансовые показатели общества и состав его учредителей не раскрываются, пост генерального директора занимает Евгений Ли.

Как ранее писал «Новый компаньон», Семён Леви скончался в июне 2021 года в возрасте 64 лет. Он родился в 1956 году в Перми, окончил Пермский политехнический институт и с 1992 по 2007 год возглавлял ОАО «Стройиндустрия». За свою карьеру он был депутатом Пермской думы и Заксобрания Прикамья, где возглавлял комитет по социальной политике и был одним из авторов программы ипотечного жилищного кредитования в регионе. С 2008 по 2016 год занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, курируя вопросы водных ресурсов и гидрометеорологии, а в последние годы работал в федеральной структуре «Ростеха». За вклад в развитие страны он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также званий «Почётный строитель России» и «Заслуженный строитель РФ».

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