Скончался известный пермский политик Семён Леви В последние годы он трудился в федеральной структуре «Ростеха» Поделиться Поделиться Твитнуть

Семен Леви

Игорь Катаев

newsko.ru

На 65 году ушёл из жизни известный пермский политик Семён Романович Леви. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края.

Семён Леви родился 7 июля 1956 года в Перми, в 1980 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 1992 по 2007 годы был генеральным директором ОАО «Стройиндустрия».

С 1994 по 1996 годы — депутат Пермской городской думы, председатель комитета по бюджету и налоговой политике.

С 1996 по 2007 — депутат Законодательного собрания Пермского края. Был членом фракции «Единая Россия», председателем комитета по социальной политике, председателем депутатской группы (фракции) «Диалог»; одним из авторов законопроекта «О программе ипотечного жилищного кредитования в Пермской области на 2002-2006 годы».

С 8 февраля 2008 года по 9 июня 2016 года занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, курировал Департамент государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) и Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В последние годы трудился в федеральной структуре «Ростеха».

За свой многолетний труд Семён Леви был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званиями «Почетный строитель России» и «Заслуженный строитель РФ».

Редакция «Нового компаньона» выражает соболезнования родным и близким Семёна Романовича Леви.

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