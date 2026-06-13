В Пермь прибыл восстановленный «Восход» Судно на подводных крыльях прибыло из Санкт-Петербурга своим ходом Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Министерство транспорта Пермского края

«Пермское речное пароходство» 13 июня встретило на Речном вокзале скоростное судно на подводных крыльях «Восход», которое было отреставрировано в Ленинградской области. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Теплоход всю неделю шёл от Санкт-Петербурга до Перми по Волге и Каме, прошёл несколько водохранилищ, Ладожское и Онежское озёра, множество городов.

Прибыв к Речному вокзалу в Перми, судно сделало демонстрационный круг и причалило к берегу.

Как пишет в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, теплоход полностью соответствует современным стандартам. В нём были восстановлены корпус и все судовые системы, установлен новый главный двигатель, обновлены салон и кресла.

«Восход» в этом году отмечает свое 40-летие, он был изготовлен в 1986 году.

Как уже отмечал «Новый компаньон», восстановленный «Восход» пополнит транспортный парк «Пермского речного пароходства» наряду с восемью другими судами, запланированными к приобретению в 2026 году.

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