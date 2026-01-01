Пермяки встретили День города в сквере имени Татищева Глава Перми передал жителям символический «ключ» от города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

12 июня Пермь отмечает 303-летие. Накануне праздника в сквере им. Василия Татищева (м/р Разгуляй) собрались горожане, представители молодёжных и творческих объединений, промышленных предприятий, а также городские власти.

Глава Перми Эдуард Соснин торжественно передал жителям символический «ключ» от города и наградил отличившихся памятными медалями с изображением Василия Татищева и герба Перми. В этом году, который объявлен Годом единства народов России и Годом пермской промышленности, были отмечены организации, активно работающие на благо города.

Медалью имени Василия Никитича Татищева наградили:

– представителей молодёжного совета АО «Мотовилихинские заводы», которые в этом году отмечают 290-летие предприятия;

– представителей молодёжного совета ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», отмечающего 70-летие;

– региональное отделение общероссийской организации «Ассамблея народов России», где памятный знак вручили Наталье Шелеховой, члену правления;

– Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, которому награду передала Наталия Атаманова, директор Фонда поддержки театра. В этом году исполняется 100 лет пермскому балету.

«Уже 303 года наш город идёт по пути процветания! Секрет успеха – в упорной работе горожан, стремлении двигаться вперёд, любви и уважении к истории и будущему. Люди – сердце и энергия нашего города. Креативность, профессионализм, ответственность и патриотизм – качества, которые делают нас сильными», – сказал Эдуард Соснин во время поздравления.

В этом году символический «ключ» от города также был передан региональному отделению «Ассамблеи народов России».

На сцене выступили творческие коллективы, группа «Мустаев бенд», DJ Луценко, саксофонист Александр Витов и иллюзионист Михаил Кобяков. Театр огня «Игры пламени» представил своё шоу, а Сергей Кулябин провёл танцевальный мастер-класс. Зрители также увидели выступление артистов уличного театра «Люмьер».

Администрация Перми

В сквере работали интерактивные площадки: гости могли поиграть в настольные игры и попробовать чеканку памятной монеты «Пермь 303». Завершилось мероприятие фейерверком с надписью #ПЕРМЬ303, который запустили по команде ведущего.

12 июня в Перми пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города. Они состоятся как на центральных площадках, так и в разных районах города. Подробную информацию о программе можно найти ЗДЕСЬ.

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