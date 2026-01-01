В Перми подготовили обширную программу ко Дню России и Дню города Запланировано более 50 праздничных мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

11 и 12 июня в краевой столице пройдут более 50 праздничных мероприятий, приуроченных сразу к двум датам. Площадками для гуляний станут эспланада, набережная Камы, парки, скверы, дворцы культуры и библиотеки во всех районах.

Торжества начнутся 11 июня в 23:00 в сквере имени Татищева. Здесь состоится встреча Дня города с интерактивными зонами и церемонией вручения символических медалей и ключа от города представителям ведущих пермских предприятий и организаций.

Утром 12 июня на эспланаде откроют новые памятные плиты и звезды. Они будут посвящены народному художнику Евгению Широкову, герою Социалистического Труда Дмитрию Дическулу, 100-летию пермского балета и юбилею Пермской приборостроительной компании. В 10:30 там же пройдет Парад автобусов в честь столетия автобусного движения. Колонна с историческими и современными машинами проследует по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловской до Комсомольского проспекта. Позже у монумента Героям фронта и тыла начнется концерт с участием Пермского губернского оркестра, фестиваль моды и показательные выступления спортсменов.

С полудня активности развернутся на набережной Камы. Гостей ждут турнир по силовому экстриму, концерты и интерактивные зоны. В Доме молодежи вручат знаки Почетного гражданина Перми и премии главы города в сфере культуры и искусства.

Вечером, в 21:00, на эспланаде стартует летний фестиваль Город встреч. Для зрителей выступят академический хор Млада и певица Татьяна Куртукова. Завершится день семиминутным салютом, который запустят с левого берега Камы в 23:30.

Параллельно празднование охватит все районы Перми. Концерты, спортивные праздники и мастер-классы пройдут в парках Счастье есть, Балатово, имени Чехова, саду имени Свердлова, у Мотовилихинского пруда и в других общественных пространствах. Городские библиотеки также подготовили специальную программу с краеведческими часами, квестами и выставками, а в сквере Журналистов состоится массовая танцевальная акция ко Дню России.

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