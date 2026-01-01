В Перми введён режим «Ковёр» в радиусе 100 км Поделиться Твитнуть

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В Перми ввели режим «Ковер», об этом сообщили в РСЧС Пермского края. Режим введён в 9:50 в радиусе 100 км.

Это означает, что аэропорт Большое Савино в целях безопасности прекратил приём и отправку рейсов.

«Режим "Ковёр» (официально — сигнал «Ковёр») — это специальный режим в воздушном пространстве Российской Федерации, который вводят при наличии угроз для безопасности полётов. Суть режима — воздушное пространство над определённой территорией полностью закрывается для всех летательных аппаратов, за исключением самолётов сил ПВО. Получив сигнал, экипажи обязаны либо немедленно приземлить аппарат, либо покинуть указанную зону.

Порядок и условия введения режима «Ковёр» регламентируются постановлением правительства России «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ» (в последней редакции действует до 1 ноября 2026 года).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье объявили беспилотную опасность.

Утром 12 июня, по сообщению пресс-службы Росавиации, временные ограничения были введены ещё в девяти аэропортах России. План «Ковёр» действует в воздушных гаванях Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы.

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