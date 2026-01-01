В Пермском крае 12 июня объявили беспилотную опасность
Все экстренные службы приведены в состояние готовности
В Пермском крае около 10 час. утра 12 июня объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в минтербезе региона.
Все экстренные службы приведены в состояние готовности.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.
«Беспилотная опасность» означает, что вблизи границы региона замечены беспилотные летательные аппараты. Если ситуация становится более серьезной и возникает реальная угроза для жителей или конкретных объектов, уровень сигнала может быть повышен до «Угроза атаки беспилотника».
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.