В Пермском крае 12 июня объявили беспилотную опасность Все экстренные службы приведены в состояние готовности Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае около 10 час. утра 12 июня объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в минтербезе региона.

Все экстренные службы приведены в состояние готовности.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

«Беспилотная опасность» означает, что вблизи границы региона замечены беспилотные летательные аппараты. Если ситуация становится более серьезной и возникает реальная угроза для жителей или конкретных объектов, уровень сигнала может быть повышен до «Угроза атаки беспилотника».

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