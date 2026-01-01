В трёх территориях Пермского края начнут работать кризисные центры помощи семьям Они откроются в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжают открываться кризисные центры, которые предоставляют полное сопровождение семьям в трудной жизненной ситуации. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.

По словам чиновника, на сегодняшний день три таких центра уже работают, а в 2026 году планируется открыть дополнительные центры в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Эти учреждения будут помогать семьям справляться с проблемами, не разлучая детей с родителями, что является основным принципом их работы.

Павел Фокин добавил, что всего в Прикамье в рамках реализации мер поддержки для семей предусмотрено более 40 социальных программ, включая льготную ипотеку и региональные инициативы, такие как «Молодая семья». С начала года было выдано более 7 тыс. подарков новорождённым. Кроме того, семьи с низкими доходами могут также воспользоваться ежегодной семейной выплатой, которая позволяет снизить налоговую нагрузку.

Отметим, на сегодняшний день в Пермском крае проживает около 2,5 млн человек, включая более 300 тыс. семей с 552 тыс. детей. Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению рождаемости, регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по итогам 2025 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Прикамье почти 10 тыс. семей имеют доходы ниже прожиточного минимума. В тоже время власти заявляют, что это «существенно меньше, чем в предыдущие годы».

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