В Прикамье живут почти 10 тысяч семей с низким уровнем дохода Краевые власти рассказали о мерах поддержки таких жителей региона Поделиться Твитнуть

Во время заседания регионального правительства министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что в Пермском крае 9,7 тыс. семей имеют низкий уровень дохода, и это «существенно меньше, чем в предыдущие годы». При этом сколько таких семей было ранее, он не уточнил.

По словам чиновника, для развития экономической самостоятельности семей с низким уровнем дохода используется технология «Социальный контракт». Участниками этого проекта стали уже 22 235 человек. Из них 51% находятся в поиске работы, 38% являются индивидуальными предпринимателями и ведут личное подсобное хозяйство, а 11% находятся в трудной жизненной ситуации. Всего на реализацию целей «Социального контракта» выделено 2,9 млрд руб.

Кроме того, используются гранты на создание или развитие сельскохозяйственного бизнеса: 17 семей получили грант «Агростартап семейных фермерских хозяйств» на сумму 18,7 млн руб., а 50 семейным фермерским хозяйствам выделены гранты на сумму 527,7 млн руб.

Также, по словам министра, в регионе развивается предпринимательство женщин и семей с детьми совместно с НКО. Участницами стали боле 700 женщин.

Сейчас на сопровождении в регионе находятся 12 тыс. семей с детьми.

«Это семьи в социально опасном положении, приёмные и опекаемые, а также семьи группы риска с детьми до одного года. Их сопровождением занимаются специалисты минсоца региона при центре помощи семьи и детям, которые есть во всех муниципалитетах», — сообщил Фокин.

Министр пояснил, что основная задача властей при сопровождении не просто вывести семью из кризисного состояния, но и научить её справляться с трудностями, которые могут возникнуть в будущем. Для этого разрабатывается индивидуальный по оказанию психологической, социальной и правовой поддержки, решению простых бытовых вопросов, представлению интересов семей в различных инстанциях, содействие в трудоустройстве, а при необходимости и в медицинской помощи.

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