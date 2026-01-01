В День города в Перми продлят работу общественного транспорта В ночное время будут организованы дополнительные рейсы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ночь с 11 на 12 июня в краевой столице будут работать дополнительные поздние автобусные и трамвайные маршруты. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что для гостей мероприятия «Встреча Дня города Перми» после 00:15 из микрорайона Разгуляй в Мотовилихинский район автобусы №10, №32 и №77, трамваи №4, №7 и №8. В сторону центра — автобус №10, трамваи №4, №7, №8 и №11.

В День города, 12 июня, продлят работу автобусов №1, №2, №3, №6, №10, №14, №15, №20, №32, №36, №50, №51, №53, №60, №67, №74, №77, №78, №81, трамваев №4, №5, №7 и №12. Посадка будет осуществляться на действующих остановках, кроме маршрутов №53 и №60 — на них посадку организуют на остановке «Улица Попова» по ул. Петропавловской.

Напомним также, что одним из главных изменений 12 июня станет закрытие движения по ул. Ленина (на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева) с 09:00 до 23:30. Там будут проводиться праздничные мероприятия.

Изменится движение маршрутов: автобусы № 10, 14, 33, 50, 52, 60 и 81 будут следовать в объезд закрытого участка по улицам Попова, Екатерининской, Луначарского и Куйбышева. Также будут сокращены рейсы на маршрутах № 7 и 41 — их укоротят до ул. Попова. В этот же день работа автобуса № 85 будет полностью прекращена после 18:00.

В департаменте транспорта администрации Перми добавляют, что актуальное расписание и маршруты следования можно узнать на сайте МКУ «Гортранс», в его мобильной версии, а также в аккаунтах «Пермский транспорт» в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и MAX.

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