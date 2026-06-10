В Перми на День города скорректируют движение общественного транспорта Часть маршрутов пустят в объезд центра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с празднованием Дня города 11 и 12 июня в Перми общественный транспорт будет действовать по особому режиму. Горожанам рекомендуется заранее планировать свои маршруты, так как ожидаются перекрытия улиц и изменения в расписании. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса.

Для удобства жителей, возвращающихся домой поздно вечером 11 июня, перевозчик организует дополнительные рейсы. Усиленное движение будет обеспечено от остановки «Разгуляй» в сторону Мотовилихи и Орджоникидзевского района, а также в центр города. В рейс выйдут автобусы и трамваи сразу нескольких маршрутов.

Одним из главных изменений 12 июня станет закрытие движения по ул. Ленина (на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева) с 09:00 до 23:30. Там будут проводиться праздничные мероприятия.

Изменится движение маршрутов: автобусы № 10, 14, 33, 50, 52, 60 и 81 будут следовать в объезд закрытого участка по улицам Попова, Екатерининской, Луначарского и Куйбышева. Также будут сокращены рейсы на маршрутах № 7 и 41 — их укоротят до ул. Попова.

В этот же день работа автобуса № 85 будет полностью прекращена после 18:00.

Чтобы развезти пермяков после праздничных гуляний, работу общественного транспорта продлят до поздней ночи. Вечером 12 июня на линии останутся автобусы и трамваи популярных городских маршрутов. Это позволит горожанам добраться до дома без использования личного транспорта.

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