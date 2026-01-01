В Прикамье начался приём заявок на конкурс «Лидер Пермского края» по двум номинациям Заявиться можно в «Строительство» и «Спорт» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

До 11 июля идёт приём заявок в номинации «Строительство» и «Спорт» юбилейного, пятого, сезона регионального конкурса «Лидер Пермского края». Участники могут подать неограниченное количество заявок сразу на несколько направлений.

Условие для участия в конкурсе — проекты должны быть реализованы в течение последних трёх лет.

Конкурс «Лидер Пермского края» проходит по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина с 2022 года, его организует Администрация губернатора Пермского края. Конкурс призван отметить организации и компании региона, которые вносят вклад в развитие Пермского края и реализуют социально значимые проекты.

Дмитрий Махонин отмечал ранее, что конкурс с каждым годом объединяет всё больше единомышленников, которым небезразличен родной край.

«Со своей стороны, всегда рады поддержать полезные инициативы», — подчёркивал губернатор.

В 2025 году правила проведения конкурса изменены. Приём заявок, определение и награждение финалистов, победителей и призёров идут в течение года и приурочены к профессиональным праздникам.

Так, в номинации «Социальная поддержка и благотворительность» призёры были объявлены на мероприятии ко Дню социального работника. Чествование призёров конкурса в номинации «Экология» состоялось во Всемирный день охраны окружающей среды, в рамках экологического фестиваля «Природа города» в Пермском центре экологической культуры.

Добавим, что положение конкурса, полный список номинаций, проекты-победители предыдущих лет можно найти на сайте конкурса. Здесь же размещена электронная форма для подачи заявок.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.