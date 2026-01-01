В Прикамье объявлены победители конкурса «Лидеры Пермского края» в двух номинациях Награды получили призёры направлений «Социальная поддержка и благотворительность» и «Экология» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья прошли церемонии награждения финалистов регионального конкурса «Лидер Пермского края». В номинации «Социальная поддержка и благотворительность» призёры были объявлены на мероприятии ко Дню социального работника.

Победителем стала Пермская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Насмного», которая была создана по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и при поддержке краевого Минтруда и соцразвития в 2024 году. Организация представила на конкурс свой проект «Пермь Семейная».

На втором месте — Благотворительный фонд «Деревня «Светлая», на третьем — Озёрский центр социального обслуживания.

Чествование призёров конкурса в номинации «Экология» состоялось во Всемирный день охраны окружающей среды, в рамках экологического фестиваля «Природа города» в Пермском центре экологической культуры.

Первое место в данной номинации занял проект ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» с Пермским центром экологической культуры. Он представляет современную экспозицию, которая рассказывает о северных территориях Прикамья, природных комплексах, их особенностях и уникальности. Также в экспозиции размещена информация о традиционной культуре севера региона, региональных особо охраняемых природных территориях, заповедной системе страны.

Второе место присуждено МБУ «Чернушинский краеведческий музей имени Вячеслава Григорьевича Хлопина» с движением «Гуляй-убирай» и ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» с конкурсом детских экологических проектов «Пермь — мастерская будущего».

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