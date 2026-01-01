В Прикамье осудят сотрудника УК за гибель пенсионерки из-за схода снега с крыши дома ЧП случилось в конце марта в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Кунгуре начальник участка местной управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, 27 марта в Кунгуре пожилая женщина 1941 г.р. погибла от полученных травм в результате схода снега и наледи с крыши пятиэтажного дома.

Во время расследования уголовного дела прокуратура установила, что к трагедии привело нарушение правил содержания жилого фонда в зимний период, которое допустил работник управляющей организации. Позже следователи СК по региону возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ ).

Следствие установило, что начальник участка УК не обеспечил своевременную очистку крыши дома от снега и наледи. Позже прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд.

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