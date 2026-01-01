В Прикамье на пенсионерку из Кунгура упала снежная глыба Прокуратура проводит проверку, а следователи завели уголовное дело

В Кунгуре на 85-летнюю пенсионерку обрушилась снежная глыба с крыши многоквартирного дома. После инцидента местная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, ЧП случилось 27 марта, когда с кровли многоквартирного дома по ул. Ленина произошёл сход снега и наледи. Пострадавшую женщину 1941 г.р. госпитализировали. Ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Во время проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание имущества многоквартирного дома.

Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ход расследования контролирует расследование прокуратура.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.