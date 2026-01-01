В Перми ищут инвестора для открытия падел-кортов Поделиться Твитнуть

В Перми ищут инвестора, готового вложить средства в открытие кортов для сквоша и падел-тенниса. Соответствующая информация появилась на портале «Авито».

В качестве локации для размещения кортов рассматривается Дзержинский район города, улицы Вильвенская и Мильчакова. В планах открыть комплекс площадью 1100 кв.м, где будут шесть крытых кортов — три для сквоша и три для падел-тенниса.

Полный бюджет проекта оценивается в 106 млн руб., требуемые инвестиции на старте — от 30 млн руб. Годовую выручку соинвестор оценивает в 16,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Соликамске может появиться первый в городе специализированный комплекс для занятий паделом. Инициатором проекта выступил застройщик и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин.

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