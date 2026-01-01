Экс-депутат краевого парламента собирается построить в Соликамске первый падел-центр

В Соликамске может появиться первый в городе специализированный комплекс для занятий паделом. Инициатором проекта выступил застройщик и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, сообщает издание «Соликамский рабочий».

Площадка под будущий объект уже находится в собственности инвестора: участок расположен в микрорайоне Клестовка, за ледовой ареной. В рамках проекта под одной крышей планируют разместить три корта для падела и один — для большого тенниса. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026-2029 годы, объём предполагаемых инвестиций составляет 70 млн руб.

На текущий момент в Соликамске возможности для занятий большим теннисом ограничены: тренировки доступны только в доме спорта «Калиец». Новый многофункциональный комплекс позволит расширить инфраструктуру для любителей ракеточных видов спорта.

