В Пермском краевом центре «Муравейник» сменился руководитель Нонна Пронина оставила пост по собственной инициативе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как стало известно «Новому компаньону», Нонна Пронина покинула пост директора ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник». Информацию изданию подтвердили в минобразования региона. В ведомстве отметили, что Нонна Пронина решила уйти с должности по собственной инициативе. С 25 мая обязанности директора учреждения возложены на заместителя руководителя Ларису Дворкину.

Краевые чиновники напомнили, что на сегодня в учреждении дополнительного образования занимается около 2 тыс. детей по четырём направлениям: техническое, туристско-краеведческое, естественно-научное и социально-гуманитарное. Здесь обучают современному инженерному проектированию, развивают навыки в области робототехники, изобретательства, автоматики и электроники. Всего в «Муравейнике» реализуется 67 образовательных программ для детей 6-18 лет. Занятия проводятся бесплатно.

Как писал «Новый компаньон», с 2023 года в здании, являющимся ОКН (с 1809 года здесь находилось Кирилло-Мефодиевское училище), проходили реставрационные работы. В 2025 году на краевую субсидию были приобретены учебная мебель, моноблоки, 3D-принтеры и интерактивные панели.

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