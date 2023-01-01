По итогам торгов реставрация центра «Муравейник» в Перми подешевела на 500 рублей Работы выполнит пермская компания «Союз ПС» Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Подведены итоги конкурса на проведение реставрации и приспособления для современного использования корпусов ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник». Подрядчиком выбрано пермское ООО «Союз ПС» (директор Константин Маньшин). Компания выполнит работы за 67,535 млн руб., это всего на 497,43 руб. меньше начальной (максимальной) стоимости. В настоящее время контракт находится на подписи у исполнителя.

Согласно техзаданию, в двухэтажном здании «Муравейника» должен быть выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ в соответствии с научно-проектной документацией, включая подготовительные, ремонтно-реставрационные работы, а также сооружение сетей инженерно-технического обеспечения. Строительный объём составит 8913 куб. м.

Начало работ — 30 ноября 2023 года, окончание — 29 сентября 2024 года.

Напомним, «Муравейник» является объектом культурного наследия федерального значения «Здание Кирилло-Мефодиевского училища». Оно было построено в 1910-1911 годах к столетию Кирилло-Мефодиевского училища, архитектор Владислав Кендржинский. В здание работал известный педагог Василий Михеевич Шулепов (1874-1922), организовавший здесь в 1919 году клуб «Муравейник». В здании размещались аудитории Пермского университета, школа, Дворец пионеров, а сейчас — центр развития творчества детей и юношества «Муравейник».

Деятельность центра началась с 1968 года. Это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы. В центре на бюджетной основе занимаются более 2 тыс. чел. 6-18 лет, обучающихся по очной и заочной форме по естественнонаучному, социально-гуманитарному, техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному направлениям.

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