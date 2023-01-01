На реставрацию Пермского краевого центра «Муравейник» потратят до 67,5 млн рублей Работы должны быть выполнены до конца сентября 2024 года Поделиться Твитнуть

Пермский краевой центр «Муравейник»

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Начался приём заявок по поиску подрядчика на проведение реставрации и приспособление для современного использования корпусов ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник». Открытый конкурс проводят краевые власти. Начальная (максимальная) цена контракта — 67,5 млн руб.

Заявки принимаются до 3 ноября. Итоги определения поставщика подведут 7 ноября.

В двухэтажном здании «Муравейника» должен быть выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ в соответствии с научно-проектной документацией, включая подготовительные, ремонтно-реставрационные работы, а также сооружение сетей инженерно-технического обеспечения. Строительный объём составит 8913 куб. м.

Начало работ — 30 ноября, окончание — 29 сентября 2024 года.

Напомним, «Муравейник» является объектом культурного наследия федерального значения «Здание Кирилло-Мефодиевского училища». Оно было построено в 1910-1911 годах к столетию Кирилло-Мефодиевского училища, архитектор Владислав Кендржинский. В здание работал известный педагог Василий Михеевич Шулепов (1874-1922), в 1919 году организовавший здесь клуб «Муравейник». В здании размещались аудитории Пермского университета, школа, Дворец пионеров, а сейчас центр развития творчества детей и юношества «Муравейник».

Деятельность центра началась с 1968 года. Это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы. В центре на бюджетной основе занимаются более 2 тыс. чел. 6-18 лет, обучающихся по очной и заочной форме по естественнонаучному, социально-гуманитарному, техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному направлениям.

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