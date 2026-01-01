В Прикамье отменён режим ракетной опасности Аэропорт снова открыт Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермском крае снят режим ракетной опасности. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Напомним, режим был объявлен 10 июня в 07:27, а около 8 утра в Росавиации сообщили, что пермский аэропорт приостановил приём и отправку самолётов.

Около 9 утра в ведомстве проинформировали, что аэропорт Большое Савино снова открыт, все ограничения на выполнение рейсов сняты.

Ограничения также отменены в аэропортах Казани, Ижевска и Нефтекамска.

Напомним, утром 10 июня ракетная опасность была объявлена также в Татарстане и Чувашии, в Самарской, Пензенской, Свердловской и Челябинской областях.

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