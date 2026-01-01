В Пермском крае 10 июня введён режим ракетной опасности
Аэропорт Большое Савино приостановил приём и отправку самолётов
В Пермском крае ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщили официальные представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Режим был объявлен в 07:27. Около 8 утра в Росавиации сообщили, что пермский аэропорт приостановил приём и отправку самолётов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Утром 10 июня ракетная опасность объявлена также в Татарстане, Чувашии, Самарской, Пензенской, Свердловской и Челябинской областях.
Ограничения введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска.
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