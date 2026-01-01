В Перми открыт для посещения обновленный экстрим-парк Обновлены бетонная чаша для катания на скейтах и построены два новых памп-трека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 9 июня состоялось долгожданное открытие экстрим-парка после капитального ремонта. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира в ВКВидео.

По словам главы Перми, при обновлении инфраструктуры спортивного сооружения были учтены пожелания спортсменов, которые там занимаются.

Было обновлено покрытие бетонной чаши площадью более 5 тыс. кв. м, построено два новых памп-трека с разными трассами для катания на самокатах, велосипедах и скейтбордах. На месте старых трибун возвели новый современный фанерный Air-парк с тремя большими зонами для катания с элементами разной сложности.

Была благоустроена территорию вокруг экстрим-парка: там установили уличные тренажеры и стационарные столы для игры в теннис.

Экстрим-парк в Перми, расположенный недалеко от вокзала Пермь II, рядом с площадью Гайдара и сквером Дзержинского, был открыт 10 октября 2009 года. Комплекс общей площадью 12 тыс. кв. м. На постройку парка пошло 2 тыс. куб. м бетона.

Пермский экстрим-парк называли самым северным в мире среди подобных сооружений.

В конце лета 2024 года он был закрыт на ремонтные работы по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Общая концепция обновленного экстрим-парка — это центр активного отдыха для всех возрастов, в том числе для различных молодежных культур. По данным «Нового компаньона», общая стоимость ремонтных работ составила около 98 млн руб.

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