Алёна Бронникова Капитальный ремонт экстрим-парка в Перми оценили в 98 млн рублей Конкурс планируют провести в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Капитальный ремонт экстрим-парка на ул. Екатерининской в Перми оценили в 98,1 млн руб. Такие данные следуют из плана закупок МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» на 2025 год.

Как указано в информации о позиции, провести электронный конкурс планируется в мае. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Планируемый срок исполнения — декабрь 2025 года.

Также на октябрь в плане стоит проведение конкурса на содержание экстрим-парка. Начальная (максимальная) цена контракта составит 4,7 млн руб. Срок исполнения договора — декабрь 2026 года.

В декабре с ООО «Так проект» из Иваново был заключён договор на 1,9 млн руб. на разработку проектной документации капремонта экстрим-парка. Подрядчик должен подготовить проект в течение 120 дней.

В ходе капремонта в экстрим-парке будет обновлена железобетонная чаша, приведён в порядок амфитеатр, создан фанерный парк с тренировочной зоной с «мягким» покрытием. Также на территории планируется возвести асфальтовый памп-трек, обособленный детский скейтпарк, лаунж-зону и установить пост охраны с уличным турникетом.

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