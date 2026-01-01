Экс-военнослужащего из Прикамья приговорили с пожизненному сроку за жестокое двойное убийство Почти два года назад Артём Бучин расправился с молодой женщиной и её ребёнком в Чусовом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Чусового, бывшему участнику СВО Артему Бучину. За совершение двойного убийства его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Урал».

Первые 10 лет своего пожизненного срока Артем Бучин проведет в тюремном заключении, после чего остаток наказания будет отбывать в колонии особого режима, предназначенной для осужденных на пожизненный срок.

Убийство Бучин совершил 29 августа 2024 года в одной из квартир Чусового: там были обнаружены тела молодой женщины и её 7-летней дочери.

Как писал «Новый компаньон», по подозрению в совершении этого преступления был задержан 31 августа Артём Бучин, который на тот момент являлся сожителем погибшей. Учитывая статус Бучина как военнослужащего на момент совершения преступления, расследование и последующее судебное разбирательство велись военным следственным отделом по Пермскому гарнизону.

Суд установил, что мотивом для совершения преступления стали личные обстоятельства: в ходе следствия Бучин заявил, что заподозрил свою бывшую супругу в неверности.

Это не первое тяжкое преступление, за которое Бучин несёт ответственность. Его криминальное прошлое включает уже имеющийся приговор за убийство. В 2022 году, вскоре после освобождения из мест лишения свободы, он изнасиловал и убил 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. За то преступление, совершенное в августе 2022 года, Чусовской городской суд в феврале 2023-го приговорил его к 20 годам строгого режима. Находясь в заключении в Соликамске, Бучин подписал контракт и отправился в зону боевых действий СВО, откуда во время отпуска и прибыл в Чусовой, где совершил уже новое убийство.

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