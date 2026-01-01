В Прикамье выставлен на продажу бывший особняк Алипия Федосеева в Покче Объект культурного наследия находится в Чердынском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В с. Покча Чердынского муниципального округа Пермского края объявлен аукцион по продаже уникального объекта культурного наследия — двухэтажного особняка усадьбы А.В. Федосеева. Здание, расположенное по ул. Коммунистической, 30, было построено в конце XIX — начале XX века и является значимой частью архитектурного наследия региона.

Приватизация здания осуществляется с одновременной передачей в аренду земельного участка, на котором оно расположено. Торги назначены на 3 июля этого года, а начальная цена лота составляет всего 1 руб. Однако будущий собственник должен будет выполнить строгие условия по сохранению и реставрации объекта, проведя полную реставрацию в установленные сроки.

Восстановление и приспособление здания для современного использования возможно за счет кредитных средств по льготной ставке 9% в рамках Программы льготного кредитования, реализуемой ПАО ДОМ.РФ. Это открывает дополнительные возможности для инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия.

Село Покча в XVII-XIX веках было известным центром баржестроения в Верхнем Прикамье, где строились суда для перевозки соли из Соликамска. В начале XX века здесь располагалось частное пароходство купца С.В. Черных и иконописное заведение А.В. Федосеева. Василий Иванович Федосеев, местный крестьянин, открыл иконописную мастерскую, которая выполняла заказы не только по Чердынскому уезду, но и за его пределами. Работы мастерской, включая позолоту киотов и иконостасов, отмечались положительными отзывами в книге Успенской церкви Чердыни. Его старший сын Алипий стал продолжателем династии иконописцев.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Куединском округе Прикамья (с. Бикбарда) власти муниципалитета ищут подрядчика для капремонта объекта культурного наследия «Господский дом П.Д. Дягилева». Начальная (максимальная) цена контракта — 60,3 млн руб.

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