Проект реставрации Дома семьи Дягилевых в Пермском крае подешевел на 700 тысяч рублей Подрядчику для реставрации объекта культурного населения власти готовы выделить 60,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Господский дом Дягилевых в Бикбарде.

Алексей Баталин

Власти Куединского муниципального округа ищут подрядчика для проведения капитального ремонта объекта культурного наследия — «Господского дома П.Д. Дягилева». Аукцион на право заключения контракта размещён на портале государственных закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 60,3 млн руб. Деньги на реализацию проекта выделят из бюджета муниципалитета.

Историческое здание находится по адресу: ул. Школьная, 3, в с. Бикбарда.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс общестроительных и монтажных работ, а также обеспечить поставку необходимого оборудования. В рамках контракта победителю предстоит не только восстановить историческое здание, но и провести благоустройство прилегающей к нему территории.

На все работы выделяется 137 календарных дней. Согласно графику, ремонт должен начаться 27 июля и закончится 10 декабря 2026 года.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 23 июня. Победителя определят 26 июня, после чего после чего будет заключен госконтракт.

Отметим, это уже третья попытка найти подрядчика. Как ранее писал «Новый компаньон», в августе 2025 года Управление имущественных отношений администрации Куединского округа объявило о проведении открытого конкурса на поиск подрядчика для реставрации исторического здания. Стоимость реализации проекта тогда оценили в 61 млн руб. А до этого, в 2021 году, стоимость контракта оценивалась в 69,9 млн руб.

Подготовительный этап к возрождению знакового для русской культуры места стартовал ещё в 2018 году с проведения первичных обследований состояния памятника. Кульминацией многолетней работы стало получение в 2023 году положительного заключения от Управления государственной экспертизы Пермского края. Проектная документация, разработанная специалистами ООО «Союз ПС», получила одобрение, что позволило перейти к активной фазе реализации и объявить конкурсные процедуры.

Реставрационные работы затронут все элементы архитектурного ансамбля. Согласно проекту, планируется полное восстановление фундамента и кирпичной кладки, ремонт фасада и отмостки. Особое внимание будет уделено куполу с башенкой и шпилем, венчающему карнизу из природного камня, а также веранде. Внутренняя отделка помещений будет воссоздана заново, включая устройство новых полов из щитового паркета и керамической плитки. Кроме того, специалисты заменят кровлю и чердачное покрытие, чтобы обеспечить зданию долговечность.

После завершения всех этапов работ историческое здание передадут на баланс местного бюджетного учреждения культуры. В обновлённых стенах разместятся сельский Дом культуры, библиотека и администрация. Для сохранения памяти о великом земляке в доме планируется открыть музей, а для развития туризма две комнаты отдадут под небольшую гостиницу и сувенирную лавку.

Усадьба из красного кирпича, возвышающаяся на берегу реки Бикбардинки, является местом, где юный Сергей Дягилев проводил летние месяцы. Самобытная архитектура и богатая история села, где ежегодно проходит фестиваль «Несравненная Бикбарда», делают этот проект значимым событием для всего региона.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.