Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дом семьи Дягилевых в Пермском крае планируется реконструировать для нужд культуры В здании разместятся дом культуры, музей и гостиница

Господский дом Дягилевых в Бикбарде.

Алексей Баталин

Управление имущественных отношений администрации Куединского муниципального округа Пермского края 18 августа разместило информацию об открытом конкурсе подрядчиков для реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Господский дом П.Д. Дягилева» в с. Бикбарда.

Согласно порталу госзакупок, работы оценены в 61 млн руб.

Как пояснили «Новому компаньону» в администрации Куединского округа, все работы должны завершиться в течение 2026 года. В проект входит реставрация здания и благоустройство прилегающей территории.

Подготовка к реставрации знакового для истории русской культуры места началась в 2018 году, когда прошли первые обследования объекта. В 2023 году Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение по проекту реставрации, подготовленному ООО «Союз ПС».

Объект культурного наследия отреставрируют полностью: восстановят фундамент, фасад, отмостки и кладку здания, отремонтируют купол с башенкой и шпилем, венчающий карниз из кирпича и плит природного камня, веранду, а также выполнят внутреннюю отделку помещений. В список работ также входят замена крыши и чердачного покрытия, устройство новых покрытий полов из щитового паркета и керамической плитки.

В администрации Куединского округа сообщили, что после реставрации здание передадут на баланс муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры, спорта и молодёжной политики Куединского округа». Здесь планируют разместить Дом культуры, библиотеку и сельскую администрацию. Предполагается, что две комнаты отдадут под музей, ещё две — под гостиницу. Также в здании планируется обустроить сувенирную лавку.

Администрация округа считает, что отреставрированный дом Дягилевых станет центром притяжения для туристов.

Здание из красного кирпича постройки второй половины ХIХ века стоит на высоком берегу Бикбардинки, недалеко от поселкового пруда. Дом принадлежал деду Сергея Павловича Дягилева, именно в нём проводил каждое лето юный Серёжа, будущий великий импресарио, открывший Европе мир русской культуры. Дягилев очень любил Бикбарду и называл её «несравненной». До начала 2000-х годов в господском доме размещалась бикбардинская средняя школа.

В селе Бикбарда сохранились и другие постройки, связанные с семьёй Дягилевых: бывшая больница (в ней сейчас детский садик), гостиный двор, большой православный храм. Всё это было построено при благотворительной помощи Дягилевых. Ежегодно летом в Бикбарде проходит фестиваль историко-культурной реконструкции «Несравненная Бикбарда», посвящённый семье Дягилевых.

