Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Перми В аварии пострадали пассажиры Поделиться Твитнуть

фото: МДПС-Пермь & Пермский Край

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми инициировала проверку после ДТП, которое произошло 1 июня в микрорайоне Гайва. Пассажирский автобус врезался в забор, пострадали две пассажирки.

В ходе проверки, сообщили в пресс-службе надзорного органа, будет дана оценка тому, как перевозчик и владелец автобуса соблюдают законы, регулирующие транспортное обслуживание населения, обеспечение безопасности на транспорте и охрану труда.

Также будет контролироваться расследование уголовного дела, которое было возбуждено правоохранительными органами по факту этого происшествия.

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