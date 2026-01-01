Следком Прикамья возбудил уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом на Гайве Пострадали две пассажирки Поделиться Твитнуть

фото: МДПС-Пермь & Пермский Край

Пермский следком возбудил уголовное дело по фату дорожно-транспортного происшествия в краевом центре с участием автобуса, в результате которого пострадали две женщины-пассажирки, одна из них — пожилая.

По поручению руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми завёл уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи СК России выясняют все детали произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка соблюдению норм безопасности при перевозке пассажиров.

Напомним, по данным краевого МВД, авария произошла 1 июня около 15:50 на ул. Васнецова, на Гайве. Автобус «ЛиАЗ» врезался в бетонный забор у дома №10/1. Предварительно, 63-летний водитель не справился с управлением.

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