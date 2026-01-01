Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор бывшему следователю Александру Чакину Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда отменила приговор, вынесенный Чайковским городским судом в отношении бывшего старшего следователя Александра Чакина. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в ином составе судей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее Александра Чакина полностью оправдала по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ. В апреле 2026 года городской суд признал его невиновным за отсутствием состава преступления, инкриминировав ему превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и п. «г», «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (в контексте фабулы дела).

По версии следствия, будучи старшим следователем, Чакин из личной заинтересованности превысил свои полномочия и сфальсифицировал доказательства по резонансному делу о групповом преступлении. Эти действия привели к существенному нарушению прав граждан и интересов государства.

Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев материалы дела, не согласилась с выводами первой инстанции. Вынесенный оправдательный приговор был отменён. Дело возвращено в Чайковский городской суд для повторного судебного разбирательства, которое будет проходить уже с другим составом суда.

На время нового процесса в отношении Александра Чакина избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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