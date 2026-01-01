Из горящего в Перми автосалона удалось спасти 19 машин Открытое горение ликвидировано Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по региону уточнили, что в 08 часов 11 минут 9 июня ликвидировано открытое горение в двухэтажном здании автоцентра на ул. Героев Хасана. в Перми. Продолжается проливка конструкций.

Пожарные эвакуируют автомобили из автосалона. На данный момент спасены 19 транспортных средств.

МЧС России по Пермскому краю

Пострадавших нет.

Ранее пожарные сообщили, что площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 400 кв. м. К тушению были привлечены более 80 спасателей и 27 единиц спецтехники.

МЧС России по Пермскому краю

До этого в социальных сетях появилась информация о возгорании в автосалоне рядом с торговым центром «Баумолл». Очевидцы публиковали фотографии и видеозаписи чёрного дыма, поднимавшегося над дилерским центром «Чанган».

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