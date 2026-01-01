Из горящего в Перми автосалона удалось спасти 19 машин
Открытое горение ликвидировано
В ГУ МЧС по региону уточнили, что в 08 часов 11 минут 9 июня ликвидировано открытое горение в двухэтажном здании автоцентра на ул. Героев Хасана. в Перми. Продолжается проливка конструкций.
Пожарные эвакуируют автомобили из автосалона. На данный момент спасены 19 транспортных средств.
Пострадавших нет.
Ранее пожарные сообщили, что площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 400 кв. м. К тушению были привлечены более 80 спасателей и 27 единиц спецтехники.
До этого в социальных сетях появилась информация о возгорании в автосалоне рядом с торговым центром «Баумолл». Очевидцы публиковали фотографии и видеозаписи чёрного дыма, поднимавшегося над дилерским центром «Чанган».
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