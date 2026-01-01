На улице Героев Хасана в Перми загорелся автосалон Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Утром 9 июня загорелось двухэтажное здание автоцентра на ул. Героев Хасана. Площадь пожара предварительно оценивается в 400 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На месте происшествия задействованы более 80 сотрудников МЧС и 27 единиц специализированной техники.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в соцсетях появилась информация о пожаре в автосалоне на ул. Героев Хасана, рядом с ТЦ «Баумолл». Пользователи выкладывали фото и видео чёрного дыма, поднимающегося над дилерским центром «Чанган».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.