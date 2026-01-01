На улице Героев Хасана в Перми загорелся автосалон
Утром 9 июня загорелось двухэтажное здание автоцентра на ул. Героев Хасана. Площадь пожара предварительно оценивается в 400 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
На месте происшествия задействованы более 80 сотрудников МЧС и 27 единиц специализированной техники.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее в соцсетях появилась информация о пожаре в автосалоне на ул. Героев Хасана, рядом с ТЦ «Баумолл». Пользователи выкладывали фото и видео чёрного дыма, поднимающегося над дилерским центром «Чанган».
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.