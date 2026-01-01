В Перми прокуратура настояла на сносе аварийного дома Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

В результате прокурорской проверки, инициированной из-за инцидента 1 апреля этого года, в Перми был снесён многоквартирный дом №38 по ул. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно материалам проверки, после частичного разрушения здания ответственные лица не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности граждан: свободный доступ к опасному объекту ограничен не был, а работы по его демонтажу не проводились. Такое бездействие создавало прямую угрозу жизни и здоровью жителей района, посчитали в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Свердловского района внесла представление руководителю профильной организации. После рассмотрения требований надзорного органа меры были приняты незамедлительно — аварийное строение полностью демонтировано.

Как ранее писал «Новый компаньон», в доме по ул. Чкалова, 38 произошло обрушение стены в шестом подъезде. В результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента прокуратура организовала проверку, а следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.