В Перми прокуратура настояла на сносе аварийного дома
В результате прокурорской проверки, инициированной из-за инцидента 1 апреля этого года, в Перми был снесён многоквартирный дом №38 по ул. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно материалам проверки, после частичного разрушения здания ответственные лица не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности граждан: свободный доступ к опасному объекту ограничен не был, а работы по его демонтажу не проводились. Такое бездействие создавало прямую угрозу жизни и здоровью жителей района, посчитали в прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура Свердловского района внесла представление руководителю профильной организации. После рассмотрения требований надзорного органа меры были приняты незамедлительно — аварийное строение полностью демонтировано.
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