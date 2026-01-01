Обрушившийся аварийный дом на Чкалова в Перми снесут до конца мая Разборка завалов завершена

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

Застройщик Тихого Компроса в Перми «Брусника» полностью снесёт аварийный дом по ул. Чкалова, 38, где 1 апреля обрушилась стена, до конца мая. Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании.

«По результатам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловского района Перми принято и закреплено решение о сносе дома в рамках режима ЧС до 25 мая 2026 года. Сейчас пострадавшая часть здания огорожена, специалисты приступили к подготовке полного демонтажа здания, устанавливают ограждение по периметру», — рассказали в «Бруснике».

Напомним, обрушение стены произошло в шестом подъезде, в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Разбор завалов проводился в течение двух дней, сотрудники МЧС подтвердили, что люди под ними не были обнаружены.

Дом по ул. Чкалова, 38 включён в программу КРТ. По данным застройщика, к моменту обрушения в нём было расселено 90% квартир. Всем оставшимся жителям в течение нескольких часов после инцидента было предложено переехать в арендованные квартиры или в отель, 2 апреля был организован вывоз вещей. Сейчас работа охранного предприятия на объекте усилена, сотрудники следят, чтобы на объект не проникали посторонние лица. Остальные аварийные дома в границах КРТ «Брусника» намерена обследовать своими силами.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.