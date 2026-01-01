Разбор завалов в аварийном доме по улице Чкалова в Перми завершён Жителей переселили в гостиницы и пункты временного размещения

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

Завершены работы по разбору завалов на месте происшествия по ул. Чкалова, 38, сообщает городская администрация. В настоящее время жители дома размещены в пунктах временного размещения и гостинице, предоставленной застройщиком. Девелопер остаётся на прямой связи с собственниками помещений для решения всех текущих вопросов.

В мэрии отметили, что проведено обследование территории - жертв нет. Сейчас причину обрушения устанавливают следственные органы. Также территория дома огораживается, обеспечена охрана, доступ к зданию ограничен. Для безопасности отключены коммуникации. Самостоятельное обследование территории проводится и застройщиком в зоне КРТ - Комсомольский пр., 94, ул. Клары Цеткин, 3, ул. Чкалова, 32, ул. Коминтерна, 6. Для этих домов организована дополнительная охрана с целью предотвращения вандализма.

Жильцы дома по ул. Чкалова, 38 по любым вопросам могут обратиться к застройщику по тел. +7 (922) 372-39-37.

