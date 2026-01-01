Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Завершён прием заявок на основной конкурс пермского фестиваля импакт-кино «Лампа»
В оргкомитет фестиваля прислано более 1000 короткометражных фильмов
Дирекция XIII Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа» 5 июня завершила приём заявок на основной конкурс.
В этом году поступило 1058 короткометражек, из которых 611 — абсолютные премьеры. Заявки пришли из 60 стран мира — из Северной и Южной Америки, Евразии, Африки и Австралии. Лидерами по количеству работ были признаны Россия, Иран, США, Индия, Испания, Великобритания, Бразилия, Италия, Мексика и Канада. Впервые в фестивале захотели участвовать кинематографисты Китая и Японии.
Шорт-лист полуфиналистов будет объявлен 10 июля. Фестиваль «Лампа» пройдет с 9 по 11 октября 2026 года в Перми.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что завершён приём конкурсных заявок на фестиваль документального кино «Флаэртиана».
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