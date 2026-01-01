Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пермский фестиваль документального кино поступило почти 500 заявок из 60 стран «Флаэртиана» завершила приём фильмов в основную конкурсную программу Поделиться Твитнуть

Дирекция Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» сообщает о завершении приёма заявок в основные конкурсы фестиваля 2026 года — российский и международный. В общей сложности пришло 499 заявок из 60 стран мира с четырёх континентов.

До 25 июня продолжается приём заявок на конкурс студенческих работ. Окончательный список участников основных конкурсов будет опубликован 1 июля.

XXVI Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдёт в Перми 25 сентября — 1 октября 2026 года.





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